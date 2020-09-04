В августе в Украине зафиксировано 12 антирекордов по новым зараженным COVID-19

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

В августе в Украине зафиксировано 12 антирекордов по количеству новых зараженных коронавирусом. В пятницу, 4 сентября, зафиксирован очередной антирекорд.

Об этом глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал в ходе часа вопросов к правительству.

"За август в Украине зафиксировано 12 антирекордов количества новых больных COVID-19. Очередной антирекорд сегодня - у 2723 человек диагностировали коронавирусную болезнь. Вчера 51 человек умер", - заявил министр.

Напомним, на 4 сентября в Украине выявили вспышку коронавируса, заразились 2723 человека. Больше всего случаев в Харьковской области, Киеве, Одесской и Львовской областях.

Как писало РБК-Украина, согласно новому зонированию, Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь попали в "красную зону" с максимальными ограничениями.

Данные Социологической группы "Рейтинг свидетельствуют, что почти половина украинцев считает, что во время возможной второй волны эпидемии необходимо снова ввести жесткие карантинные меры.