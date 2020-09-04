В Украине антирекорд по коронавирусу: 2723 новых случаев

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

По состоянию на 4 сентября в Украине выявили вспышку коронавируса, заразились 2723 человека. Больше всего случаев в Харьковской области, Киеве, Одесской и Львовской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, это антирекорд по числу новых случаев. Предыдущий антирекорд составлял 2495 заражений за сутки. Он был зафиксирован два дня назад.

В Украине уже 130 951 случаев COVID-19. Вместе с тем, 59 676 выздоровлений и 2761 смерть, в частности за прошедшие сутки умер 51 человек.

Самый большой суточный прирост в Харьковской области (+371), Киев (+319), Одесской области (+225), Тернопольской области (+204), Львовской области (+196), Черновицкой области (+162).

Напомним, согласно новому зонированию, Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь попали в "красную зону" с максимальными ограничениями.

По данным Социологической группы "Рейтинг, почти половина украинцев считает, что во время возможной второй волны эпидемии необходимо снова ввести жесткие карантинные меры.