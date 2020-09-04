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У серпні в Україні зафіксовано 12 антирекордів по нових заражених COVID-19

Україна, П'ятниця 04 вересня 2020 10:36
У серпні в Україні зафіксовано 12 антирекордів по нових заражених COVID-19
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

У серпні в Україні зафіксовано 12 антирекордів по кількості нових заражених на коронавірус. У пятницю, 4 вересня, зафіксовано черговий антирекорд.

Про це глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розповів у ході години запитань до уряду.

"За серпень в Україні зафіксовано 12 антирекордів кількості нових хворих на COVID-19. Черговий антирекорд сьогодні - у 2723 людей діагностували коронавірусну хворобу. Вчора 51 особа померла", - заявив міністр.

Нагадаємо, на 4 вересня в Україні виявили спалах коронавірусу, заразилися 2723 людини. Найбільше випадків у Харківській області, Києві, Одеській і Львівській областях.

Як писало РБК-Україна, згідно з новим зонування, Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль потрапили в "червону зону" з максимальними обмеженнями.

Дані Соціологічної групи "Рейтинг свідчать, що майже половина українців вважає, що під час можливої другої хвилі епідемії необхідно знову ввести жорсткі карантинні заходи.

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