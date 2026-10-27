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Avesterra Group Дмитра Добкіна планує експортувати до 1000 тонн курятини на місяць, - The Grocer

12:43 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Юлія Бойко
Avesterra Group Дмитра Добкіна планує експортувати до 1000 тонн курятини на місяць, - The Grocer Дмитро Добкін (фото: Avesterra Group)
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Агрохолдинг Avesterra Group розширює поставки до Великої Британії та планує до кінця 2027 року довести загальний обсяг експорту приблизно до 1 000 тонн курятини на місяць - близько 20% виробництва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю власника компанії Дмитра Добкіна для британського видання The Grocer.

Перша комерційна поставка продукції під брендом Delika до Великої Британії відбулася в липні 2026 року. Наступні відвантаження у серпні та вересні започаткували регулярні продажі британським партнерам.

Спочатку компанія зосереджується на B2B-сегменті, а надалі бачить можливості для виходу в роздрібну торгівлю та ресторанний бізнес.

"До кінця 2027 року ми плануємо довести обсяг експорту приблизно до 1 000 тонн курятини на місяць - це близько 20% нашого виробництва. Міжнародні продажі дають нам змогу диверсифікувати бізнес і отримувати валютну виручку для роботи виробництва в Україні. При цьому Україна залишається нашим основним ринком", - зазначив Добкін.

Цього року Avesterra Group також розпочала поставки до Нідерландів та Естонії.

За словами Добкіна, валютна виручка допомагає фінансувати закупівлю добових курчат у Польщі, Угорщині та Чехії для подальшого вирощування в Україні.

Розширення експорту спирається на інвестиції у виробничу базу. У 2025 році компанія запустила на Волині один із найсучасніших в Україні комплексів із переробки курятини. Його площа становить 30 000 кв. м, а потужність автоматизованих ліній - 13 500 бройлерів на годину.

У будівництво комплексу інвестували 60 млн євро, ще 15 млн євро спрямували у нові пташники. Тобто всього під час війни було інвестовано понад 75 млн євро.

Avesterra Group Дмитра Добкіна планує експортувати до 1000 тонн курятини на місяць, - The Grocer
Компанія Avesterra Group виходить на ринок Британі (фото: Avesterra Group)

Компанія також інвестує у технології та біобезпеку. Вертикально інтегрована модель охоплює виробництво кормів, вирощування птиці, переробку та логістику й дає змогу контролювати якість і простежуваність продукції.

Для виходу на британський ринок Avesterra Group пройшла необхідні перевірки, отримала сертифікацію FSSC 22000 та дозвіл на постачання продукції.

Добкін у інтерв'ю подякував британським покупцям, які "допомагають підтримувати наш бізнес", та наголосив на необхідності забезпечувати українців продуктами харчування.

Зазначимо, що Avesterra Group посідає четверте місце за обсягами виробництва курятини в Україні та друге - за обсягом реалізації м’яса птиці на внутрішньому ринку. Компанія має 120 пташників і понад 1 500 співробітників.

В Україні її продукція представлена брендами "Епікур" та "Чебатурочка". Як виробляють курятину цих марок - читайте в нашому матеріалі.

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