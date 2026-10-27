Avesterra Group Дмитрия Добкина планирует экспортировать до 1000 тонн курятины в месяц, - The Grocer

Агрохолдинг Avesterra Group расширяет поставки в Великобританию и планирует до конца 2027 довести общий объем экспорта примерно до 1 000 тонн курятины в месяц - около 20% производства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью владельца компании Дмитрия Добкина для британского издания The Grocer.

Первая коммерческая поставка продукции под брендом Delika в Великобританию состоялась в июле 2026 года. Последующие отгрузки в августе и сентябре положили начало регулярным продажам британским партнерам.

Сначала компания сосредотачивается на B2B-сегменте, а дальше видит возможности для выхода в розничную торговлю и ресторанный бизнес.

"До конца 2027 года мы планируем довести объем экспорта примерно до 1 000 тонн курятины в месяц - это около 20% нашего производства. Международные продажи позволяют диверсифицировать бизнес и получать валютную выручку для работы производства в Украине. При этом Украина остается нашим основным рынком", - отметил Добкин.

В этом году Avesterra Group также начала поставки в Нидерланды и Эстонию.

По словам Добкина, валютная выручка помогает финансировать покупку суточных цыплят в Польше, Венгрии и Чехии для дальнейшего выращивания в Украине.

Расширение экспорта опирается на инвестиции в производственную базу. В 2025 году компания запустила на Волыни один из самых современных в Украине комплексов по переработке курятины. Его площадь составляет 30 000 кв. м, а мощность автоматизированных линий - 13 500 бройлеров в час.

В строительство комплекса инвестировали 60 млн евро, еще 15 млн евро направили на новые птичники. То есть всего во время войны было инвестировано более 75 млн евро.

Компания Avesterra Group выходит на рынок Британи (фото: Avesterra Group)

Компания также инвестирует в технологии и биобезопасность. Вертикально интегрированная модель включает производство кормов, выращивание птицы, переработку и логистику и позволяет контролировать качество и прослеживаемость продукции.

Для выхода на британский рынок Avesterra Group прошла необходимые проверки, получила сертификацию FSSC 22000 и разрешение на поставку продукции.

Добкин в интервью поблагодарил британских покупателей, которые "помогают поддерживать наш бизнес", и отметил необходимость обеспечивать украинцев продуктами питания.