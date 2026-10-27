Avesterra Group Дмитрия Добкина планирует экспортировать до 1000 тонн курятины в месяц, - The Grocer
Агрохолдинг Avesterra Group расширяет поставки в Великобританию и планирует до конца 2027 довести общий объем экспорта примерно до 1 000 тонн курятины в месяц - около 20% производства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью владельца компании Дмитрия Добкина для британского издания The Grocer.
Первая коммерческая поставка продукции под брендом Delika в Великобританию состоялась в июле 2026 года. Последующие отгрузки в августе и сентябре положили начало регулярным продажам британским партнерам.
Сначала компания сосредотачивается на B2B-сегменте, а дальше видит возможности для выхода в розничную торговлю и ресторанный бизнес.
"До конца 2027 года мы планируем довести объем экспорта примерно до 1 000 тонн курятины в месяц - это около 20% нашего производства. Международные продажи позволяют диверсифицировать бизнес и получать валютную выручку для работы производства в Украине. При этом Украина остается нашим основным рынком", - отметил Добкин.
В этом году Avesterra Group также начала поставки в Нидерланды и Эстонию.
По словам Добкина, валютная выручка помогает финансировать покупку суточных цыплят в Польше, Венгрии и Чехии для дальнейшего выращивания в Украине.
Расширение экспорта опирается на инвестиции в производственную базу. В 2025 году компания запустила на Волыни один из самых современных в Украине комплексов по переработке курятины. Его площадь составляет 30 000 кв. м, а мощность автоматизированных линий - 13 500 бройлеров в час.
В строительство комплекса инвестировали 60 млн евро, еще 15 млн евро направили на новые птичники. То есть всего во время войны было инвестировано более 75 млн евро.
Компания также инвестирует в технологии и биобезопасность. Вертикально интегрированная модель включает производство кормов, выращивание птицы, переработку и логистику и позволяет контролировать качество и прослеживаемость продукции.
Для выхода на британский рынок Avesterra Group прошла необходимые проверки, получила сертификацию FSSC 22000 и разрешение на поставку продукции.
Добкин в интервью поблагодарил британских покупателей, которые "помогают поддерживать наш бизнес", и отметил необходимость обеспечивать украинцев продуктами питания.
Отметим, что Avesterra Group занимает четвертое место по объему производства курятины в Украине и второе - по объему реализации мяса птицы на внутреннем рынке. Компания имеет 120 птичников и более 1500 сотрудников.
В Украине ее продукция представлена брендами "Эпикур" и "Чебатурочка". Как производят курятину этих марок - читайте в нашем материале.