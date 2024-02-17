Зеленський: Чим довша війна, тим більші зміни провокує Росія

Чим довше триватиме війна в Україні, тим більші зміни провокуватиме Росія у світі. Питання полягає в тому, як довго світ це дозволятиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час Мюнхенської конференції .

"Як довго світ дозволятиме Росії бути такою. Це головне запитання сьогодні. Чим довше ця російська агресія буде тривати, тим більшими будуть зміни, які вона провокує. Можливо, люди повинні будуть жити у світі, де локальні війни не будуть залишатися локальними. Будь-який початок війни буде нести ризики перетворення на глобальну катастрофу", - заявив президент.

Візит Зеленського до Німеччини та Франції

Раніше, Офіс президента повідомив, що Володимир Зеленський відвідає Німеччину і Францію 16-17 лютого, де проведе переговори з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Крім того, як й очікувалось, сьогодні, 17 лютого, голова країни виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях. Більше детально про Мюнхенську конференцію, її порядок денний та хто братиме участь цього року, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Вчора, 16 лютого, Україна підписала угоду про "гарантії безпеки" з Німеччиною та Францією.

Зокрема заплановані переговори між президентом та: