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Зеленський готовий поїхати з Трампом на фронт, щоб показати війну не в Instagram

Мюнхен, Субота 17 лютого 2024 11:42
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Зеленський готовий поїхати з Трампом на фронт, щоб показати війну не в Instagram Фото: президент України Володимир Зеленський (пресслужба Офісу президента)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий поїхати з екс-президентом США Дональдом Трампом на фронт, щоб показати війну не через соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.

"Я його публічно запросив. Це залежить від його бажання. Ми хочемо, щоб всі кандидати знали, що насправді відбувається на війні. Якщо Трамп приїде, я готовий з ним поїхати на фронт", - заявив глава держави.

Зеленський вважає, що політики, які будуть говорити про закінчення війни, повинні знати, як вона виглядає.

"Якщо у нас буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто приймає рішення, як виглядає справжня війна. Не війна в Instagram, а справжня війна", - наголосив президент України.

Трамп збирається йти в президенти США

Нагадаємо, проти колишнього президента США Дональда Трампа висунуто 91 звинувачення у чотирьох кримінальних справах. Мова йде про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів та незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Проте Трамп продовжує брати участь у передвиборчій кампанії та збирається йти на вибори президента США у 2024 році.

При цьому Трамп зробив декілька різких заяв про членство США в НАТО. Він заявив, що хоче, аби Вашингтон вийшов з Альянсу, попри те, що Конгрес США заборонив президентам країни односторонньо ухвалювати рішення про вихід з НАТО.

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