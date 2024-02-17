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Зеленський пояснив, що означає "справедлива мобілізація"

Субота 17 лютого 2024 11:26
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Зеленський пояснив, що означає "справедлива мобілізація" Фото: Володимир Зеленський, президент України (пресслужба Офісу президента)
Автор: Сергій Пишкін

Питання мобілізації є складною справою. Водночас справедливість полягає в ротації, оскільки військові повинні відновлюватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час Мюнхенської конференції.

"Питання справедливої мобілізації - це питання ротації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш відновлюватися, а замість тебе приходить інша людина, професійна, яка пройшла відповідне тренування. І від цього залежить мобілізація", - заявив президент.

Зеленський додав, що для захисту й оборони країни потрібна певна кількість людей, але для контрнаступу - кількість вже інша.

"Тож питання мобілізації є складною справою", - відзначив лідер країни.

Новий законопроєкт про мобілізацію

30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Як розповів спікер Верховної ради Руслан Стефанчук, народні депутати мають 14 днів між першим й другим читанням законопроєкту про мобілізацію для того, щоб внести свої правки у нього.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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