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Диктатори на канікули не йдуть. Зеленський назвав Путіна головорізом і закликав світ його перемогти

Мюнхен, Субота 17 лютого 2024 11:14
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Диктатори на канікули не йдуть. Зеленський назвав Путіна головорізом і закликав світ його перемогти Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна головорізом. Він закликав зробити все, щоб перемогти Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.

"Після вбивства Навального було б абсурдно сприймати Путіна як легітимного лідера російської держави, він головоріз, який утримує владу через корупцію та насильство. Прибуття на його інавгурацію, потиск руки, сприйняття його як рівного - було б презирством до природи політичної влади", - сказав глава держави.

Він додав, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна показує, де повинна завершитися кар'єра диктатора.

"Він має лише дві опції - бути на лаві підсудних або бути вбитим, одним з його поплічників. Знищення джерела дестабілізації - є нашим завданням, і це справедливо", - заявив Зеленський.

Президент закликав зробити все можливе, аби перемогти російський режим.

"Ми повинні робити не щось, а все можливе, щоб завдати поразки агресору. Будь ласка, пам'ятайте, що диктатори на канікули не йдуть", - підкреслив він.

Росія заявила про смерть Навального

16 лютого управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Зазначається, що він нібито помер у виправній колонії, де відбував покарання.

Прессекретарка російського політика Кіра Ярмиг заявила, що команда Навального поки немає доказів його смерті.

Детальніше про смерть політика в матеріалі РБК-Україна "Вбивство, яке собі дозволив Путін". Чи вплине смерть Навального на ситуацію в Росії".

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