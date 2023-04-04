З Авдіївки евакуювали ще двох дітей

З Авдіївки Донецької області вдалось евакуювати ще двох дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша під час телемарафону.
"У нас було вісім дітей. Двох дітей пізно ввечері вивезли. Поки що в місті офіційно лишається шестеро дітей", - повідомив Барабаш.
За його словами, станом на 2 квітня, в місті було восьмеро дітей, адже під час пошуків влада та поліція знайшли в місті ще трьох дітей, яких родини ховали від евакуації.
Крім того, керівник МВА наголосив, що з сім'ями які лишились в Авдіївці йдуть справжні перемовини та вмовляння.
Нагадаємо, ми повідомляли, що з Авдіївки цього тижня примусово евакуюють всіх дітей. Крім того, у Слов'янську вирішили, що опікунів, що відмовляються від евакуації, позбавлять обов'язків.
Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук пояснювала механізм примусової евакуації.
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