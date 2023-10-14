Авдіївка для росіян єдиний шанс показати перемогу, але вони несуть великі втрати, - ЗСУ

Місто Авдіївка Донецької області є єдиним шансом для росіян, щоб показати перемогу. Однак окупаційні війська несуть великі втрати.

Про це заявив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Їм важливо захопити Авдіївку, бо це єдиний шанс на даний момент, де вони можуть показати хоч якусь перемогу. Іншого варіанту у них немає", - заявив він.

За словами Штупуна, росіяни зібрали і кинули все, що є на Авдіївському напрямку, на штурм Авдіївки.

"Плюс це певні висоти, які в стратегічному плані є ласими для ворога. Але ворог отримує по зубах. Наразі чотири доби поспіль зростають втрати ворога. Ворог втратив майже 300 одиниць техніки, а втрати в живій силі - більш як 3000 осіб", - додав він.

Ситуація в районі Авдіївки

В останні дні серйозно загострилася ситуація в районі Авдіївки Донецької області. За даними голови ОП Андрія Єрмака, окупанти використовують фосфор при веденні наступальних дій в районі Авдіївки.

При цьому за словами спікера Таврійського напряму Олександра Штупуна, вже третій день поспіль спостерігається тенденція збільшення втрат у живій силі - понад 750 осіб за добу загальних втрат ворога. Крім того, з 10 по 12 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини та 15 танків.

Крім того, начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш сказав, що російські війська штурмують позиції українських сил у районі Авдіївки Донецької області тисячами та десятками одиницями техніки. Від постійних боїв за місто, які не вщухають вже четверту добу, місто все у вогні.

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