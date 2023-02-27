Аварію ліквідовано. Мешканцям Одеси та району повертають світло

В Одесі 27 лютого увечері енергетики ліквідували аварію на високовольтній лінії. Мешканцям міста та прилеглих населених пунктів повертають електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram .

При цьому ДТЕК додали, що станом на 17:00 вся критична інфраструктура залишається з електроенергією. Продовжується поступове відновлення електропостачання у мешканців Одеси та району.

"Укренерго" ліквідував аварію в Одесі. Це дозволяє енергетикам ДТЕК відновити електропостачання Одеси та Одеського району", - йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Одесі 27 лютого сталася аварія, через яку майже все місто та сусідні населені пункти залишилися без світла.

Також ми писали, що, за даними Міненерго, ситуація в Україні дозволяє й надалі не застосовувати планові та аварійні відключення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.