Відключення світла на Різдво: де діють аварійні, а де - за графіками

Що кажуть в "Укренерго"

Як пояснили в компанії, 25 грудня будуть графіки по всій Україні.

Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59. "Укренерго" не публікує обсяги обмежень світла для споживачів.

Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть також з 00:00 до 23:59

В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінитися.

При цьому час і обсяг обмежень можуть змінитися. Українців просять стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго конкретного регіону.

Аварійні відключення

Одеська область

Сьогодні, 25 грудня, в Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення світла.

Графікові відключення

Київ

Сьогодні світло у столиці відключатимуть наступним чином:

1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 23:30;

1.2 черга - світла не буде з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;

2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 23:30;

2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 23:30;

3.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;

3.2 черга - світла не буде з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;

4.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;

4.2 черга - світла не буде з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;

5.1 черга - світла не буде з 08:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:30;

5.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 22:00;

6.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30.

Фото: графіки відключень світла для Києва на 25 грудня (t.me/dtek_ua)

Зазначимо, графіки вимкнення світла в Києві доступні на ресурсах компаній YASNO і ДТЕК.

Київська область

1.1 черга – без світла з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;

1.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00, з 16:00 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;

2.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;

2.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;

3.1 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 20:00;

3.2 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 21:00;

4.1 черга – без світла з 06:00 до 07:00, з 08:00 до 10:30 та з 14:00 до 17:30;

4.2 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;

5.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;

5.2 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 22:00;

6.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;

6.2 черга – без світла з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00.

Фото: графіки відключень світла для області на 25 грудня (t.me/dtek_ua)

Зазначимо, жителі Київської області можуть дізнатися графік:

у чат-боті в Telegram

у чат-боті у Viber

на офіційному сайті ДТЕК

Дніпропетровська область

Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:

1.1 черга: з 00:00 до 05:30 та з 09:00 до 16:00.

1.2 черга: з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 22:00 до 24:00.

2.1 черга: з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 22:00 до 24:00.

2.2 черга: з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 22:00 до 24:00.

3.1 черга: з 02:00 до 07:00 та з 12:30 до 19:30.

3.2 черга: з 02:00 до 07:00 та з 12:30 до 19:30.

4.1 черга: з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00.

4.2 черги: з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00.

5.1 черга: з 07:00 до 12:30 та з 16:00 до 22:00.

5.2 черга: з 07:00 до 12:30 та з 16:00 до 22:00.

6.1 черга: з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 23:00.

6.2 черга: з 00:00 до 02:00, з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 23:00.

Фото: графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 25 грудня (t.me/dtek_ua)

Перевірити свою чергу можна за посиланням.

Черкаська область

Години відсутності електропостачання:

1.1 05:00 - 07:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

1.2 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

2.1 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00

2.2 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00

3.1 03:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00

3.2 00:00 - 01:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

4.1 03:00 - 05:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00

4.2 03:00 - 05:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

5.1 00:00 - 01:00, 06:00 - 08:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00

5.2 00:00 - 01:00, 07:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00

6.1 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

6.2 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00.

Оперативно можна перевірити на каналі "Черкасиобленерго" в Telegram.

Запорізька область

Графіки відключення світла від "Запоріжжяобленерго":

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

2.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

4.2: 00:00 – 00:30, 06:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

6.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

З графіками погодинних відключень можна ознайомитися за посиланням.

Волинська область

У Волинській області світло вимикатимуть завтра так:

підчерга 1.1. - 16:30-20:00

підчерга 1.2. - 16:30-20:00

підчерга 2.1. – 23:30-24:00

підчерга 2.2. – 20:00-23:30

підчерга 3.1. - 00:00-02:30

підчерга 3.2. - 02:30-06:00

підчерга 4.1. - 08:00-09:30

підчерга 4.2. - 06:00-09:30

підчерга 5.1. – 09:30-13:00

підчерга 5.2. - 09:30-13:00

підчерга 6.1. - 13:00-16:30

підчерга 6.2. - 13:00-16:30

Оперативно з графіками погодинних відключень можна ознайомитися за посиланням.

Рівненська область

підчерга 1.1. 11:00-14:00

підчерга 1.2. 11:00-14:00

підчерга 2.1. 17:00-20:00

підчерга 2.2. 17:00-20:00

підчерга 3.1. 00:00-04:00

підчерга 3.2. 04:00-08:00

підчерга 4.1. 08:00-11:00

підчерга 4.2. 08:00-11:00

підчерга 5.1. 14:00-17:00

підчерга 5.2. 20:00-00:00

підчерга 6.1. ————–

підчерга 6.2. 14:00-17:00

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Полтавська область

У Полтавській області 25 грудня застосують графіки погодинних відключень електроенергії.

Фото: графік відключень світла на Полтавщині 25 грудня (Полтаваобленерго)

Перевірити свою адресу можна за посиланням.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Тернопільська область

Згідно вказівки НЕК "Укренерго" на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень.

Фото: графік відключень світла у Тернопільській області 25 грудня (Тернопільобленерго)

Івано-Франківська область

Фото: графік відключень світла в Івано-Франківській області 25 грудня ("Прикарпаттяобленерго")

Львівська область

На Львівщині також будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.

Фото: графік вимкнення електроенергії на Львівщині на 25 грудня (Львівобленерго)

Дізнатись свою чергу відключень можна:

на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";

у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

Чернігівська область

За командою НЕК "Укренерго", 25 грудня діятиме такий Графік погодинних відключень (ГПВ)

Фото: графік відключень світла у Чернігівській області 25 грудня (АТ "Чернігівобленерго")

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна: