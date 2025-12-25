Відключення світла на Різдво: де діють аварійні, а де - за графіками

Сьогодні, 25 грудня, в Україні діють як аварійні, так і графікові відключення світла. Це пов'язано з черговим російським ударом по енергетичній інфраструктурі країни.
РБК-Україна розповідає про ситуацію зі світлом сьогодні в регіонах.
Як пояснили в компанії, 25 грудня будуть графіки по всій Україні.
Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59. "Укренерго" не публікує обсяги обмежень світла для споживачів.
Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть також з 00:00 до 23:59
В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінитися.
При цьому час і обсяг обмежень можуть змінитися. Українців просять стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго конкретного регіону.
Сьогодні, 25 грудня, в Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення світла.
Сьогодні світло у столиці відключатимуть наступним чином:
Фото: графіки відключень світла для Києва на 25 грудня (t.me/dtek_ua)
Зазначимо, графіки вимкнення світла в Києві доступні на ресурсах компаній YASNO і ДТЕК.
1.1 черга – без світла з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
1.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00, з 16:00 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
2.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
2.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
3.1 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 20:00;
3.2 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 21:00;
4.1 черга – без світла з 06:00 до 07:00, з 08:00 до 10:30 та з 14:00 до 17:30;
4.2 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;
5.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
5.2 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 22:00;
6.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
6.2 черга – без світла з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00.
Фото: графіки відключень світла для області на 25 грудня (t.me/dtek_ua)
Зазначимо, жителі Київської області можуть дізнатися графік:
Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:
Фото: графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 25 грудня (t.me/dtek_ua)
Перевірити свою чергу можна за посиланням.
Години відсутності електропостачання:
Оперативно можна перевірити на каналі "Черкасиобленерго" в Telegram.
Графіки відключення світла від "Запоріжжяобленерго":
З графіками погодинних відключень можна ознайомитися за посиланням.
У Волинській області світло вимикатимуть завтра так:
Оперативно з графіками погодинних відключень можна ознайомитися за посиланням.
Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
У Полтавській області 25 грудня застосують графіки погодинних відключень електроенергії.
Фото: графік відключень світла на Полтавщині 25 грудня (Полтаваобленерго)
Перевірити свою адресу можна за посиланням.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Згідно вказівки НЕК "Укренерго" на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень.
Фото: графік відключень світла у Тернопільській області 25 грудня (Тернопільобленерго)
На Львівщині також будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.
Дізнатись свою чергу відключень можна:
За командою НЕК "Укренерго", 25 грудня діятиме такий Графік погодинних відключень (ГПВ)
Фото: графік відключень світла у Чернігівській області 25 грудня (АТ "Чернігівобленерго")
Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
23 грудня Україна зазнала чергової масованої атаки з боку російських військ. Окупанти одночасно застосували понад 650 ударних дронів та більш як 30 ракет, основним об’єктом ударів стала критична інфраструктура.
Обстріл відбувався у кілька етапів: спочатку ворог атакував дронами типу "Шахед", а під ранок завдав ракетних ударів.
Під вогнем опинилися щонайменше 13 регіонів, при цьому головним напрямком атак була енергетична інфраструктура, передусім у західних областях.
24 грудня стало відомо про влучання по важливому енергооб’єкту в Чернігові. Внаслідок цього без електропостачання залишилися десятки тисяч споживачів.
Уже 25 грудня в Одесі запровадили вимушені аварійні відключення електроенергії, щоб уникнути перевантаження пошкодженого обладнання.