Отключение света на Рождество: где действуют аварийные, а где - по графикам

Сегодня, 25 декабря, в Украине действуют как аварийные, так и графиковые отключения света. Это связано с очередным российским ударом по энергетической инфраструктуре страны.
РБК-Украина рассказывает о ситуации со светом сегодня в регионах.
Как пояснили в компании, 25 декабря будут графики по всей Украине.
Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Графики предусматривают почасовые отключения с 00:00 до 23:59. "Укрэнерго" не публикует объемы ограничений света для потребителей.
Для промышленности графики ограничения мощности будут действовать также с 00:00 до 23:59
В "Укрэнерго" предупредили, что графики могут измениться.
При этом время и объем ограничений могут измениться. Украинцев просят следить за актуальной информацией на официальных страницах облэнерго конкретного региона.
Сегодня, 25 декабря, в Одессе введены вынужденные аварийные отключения света.
Сегодня свет в столице будут отключать следующим образом:
Фото: графики отключений света для Киева на 25 декабря (t.me/dtek_ua)
Отметим, графики отключения света в Киеве доступны на ресурсах компаний YASNO и ДТЭК.
1.1 очередь - без света с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
1.2 очередь - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00, с 16:00 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
2.1 очередь - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;
2.2 очередь - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;
3.1 очередь - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 20:00;
3.2 очередь - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 21:00;
4.1 очередь - без света с 06:00 до 07:00, с 08:00 до 10:30 и с 14:00 до 17:30;
4.2 очередь - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 17:30;
5.1 очередь - без света с 07:00 до 10:30 и с 17:30 до 21:00;
5.2 очередь - без света с 07:00 до 10:30 и с 17:30 до 22:00;
6.1 очередь - без света с 07:00 до 10:30 и с 17:30 до 21:00;
6.2 очередь - без света с 07:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:00.
Фото: графики отключений света для области на 25 декабря (t.me/dtek_ua)
Отметим, жители Киевской области могут узнать график:
Для потребителей компании ЦЭК графики почасовых отключений выглядят следующим образом:
Фото: графики отключения света в Днепропетровской области на 25 декабря (t.me/dtek_ua)
Проверить свою очередь можно по ссылке.
Часы отсутствия электроснабжения:
Оперативно можно проверить на канале "Черкассыоблэнерго" в Telegram.
Графики отключения света от "Запорожьеоблэнерго":
С графиками почасовых отключений можно ознакомиться по ссылке.
В Волынской области свет будут выключать завтра так:
Оперативно с графиками почасовых отключений можно ознакомиться по ссылке.
Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
В Полтавской области 25 декабря применят графики почасовых отключений электроэнергии.
Фото: график отключений света на Полтавщине 25 декабря (Полтаваоблэнерго)
Проверить свой адрес можно по ссылке.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Согласно указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Тернопольской области будет действовать График почасовых отключений.
Фото: график отключений света в Тернопольской области 25 декабря (Тернопольоблэнерго)
На Львовщине также будут действовать графики почасового отключения электроэнергии.
Узнать свою очередь отключений можно:
По команде НЭК "Укрэнерго", 25 декабря будет действовать такой График почасовых отключений (ГПВ)
Фото: график отключений света в Черниговской области 25 декабря (АО "Черниговоблэнерго")
Напоминаем, что проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
23 декабря Украина подверглась очередной массированной атаке со стороны российских войск. Оккупанты одновременно применили более 650 ударных дронов и более 30 ракет, основным объектом ударов стала критическая инфраструктура.
Обстрел проходил в несколько этапов: сначала враг атаковал дронами типа "Шахед", а под утро нанес ракетные удары.
Под огнем оказались по меньшей мере 13 регионов, при этом главным направлением атак была энергетическая инфраструктура, прежде всего в западных областях.
24 декабря стало известно о попадании по важному энергообъекту в Чернигове. Вследствие этого без электроснабжения остались десятки тысяч потребителей.
Уже 25 декабря в Одессе ввели вынужденные аварийные отключения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки поврежденного оборудования.