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Без аварійних. Завтра по Україні знову вимикатимуть світло: список областей

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Україна, Середа 09 листопада 2022 22:33
Без аварійних. Завтра по Україні знову вимикатимуть світло: список областей Фото: планове відключення світла в Україні продовжується (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Завтра, 10 листопада, заплановані відключення у низці регіонів України. Аварійних відключень поки не передбачається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НЕК "Укренерго".

"Завтра, 10 листопада, по всій Україні будуть застосовані планові відключення. Найбільший обсяг обмежень буде введено у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях", - ідеться у повідомленні.

За даними Національної енергетичної компанії, планові графіки відключень для споживачів будуть застосовані:

  • З 06:00 до 24:00 у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
  • З 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 в усіх інших областях України.

Повідомляється, що аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень у вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу ("Обленерго").

В "Укренерго" нагадують, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів. Енергетики просять не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що за минулу добу енергетики компанії ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло для 1100 родин в 3 прифронтових населених пунктах Донецької області.

Також раніше ми писали, що 8 листопада у Києві без електрики опинились майже мільйон жителів столиці.

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