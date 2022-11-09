Без аварійних. Завтра по Україні знову вимикатимуть світло: список областей

Завтра, 10 листопада, заплановані відключення у низці регіонів України. Аварійних відключень поки не передбачається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НЕК "Укренерго".

В "Укренерго" нагадують, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів. Енергетики просять не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання.

Повідомляється, що аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень у вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу ("Обленерго").

За даними Національної енергетичної компанії, планові графіки відключень для споживачів будуть застосовані:

"Завтра, 10 листопада, по всій Україні будуть застосовані планові відключення. Найбільший обсяг обмежень буде введено у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що за минулу добу енергетики компанії ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло для 1100 родин в 3 прифронтових населених пунктах Донецької області.

Також раніше ми писали, що 8 листопада у Києві без електрики опинились майже мільйон жителів столиці.

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