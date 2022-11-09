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Без аварийных. Завтра по Украине снова будут выключать свет: список областей

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Украина, Среда 09 ноября 2022 22:33
Без аварийных. Завтра по Украине снова будут выключать свет: список областей Фото: плановое отключение света в Украине продолжается (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Завтра, 10 ноября, запланированы отключения в ряде регионов Украины. Аварийных отключений пока не предвидится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НЭК "Укрэнерго".

"Завтра, 10 ноября, по всей Украине будут применены плановые отключения. Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях", - говорится в сообщении.

По данным Национальной энергетической компании, плановые графики отключений для потребителей будут применены:

  • С 06:00 до 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.
  • С 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 во всех других областях Украины.

Сообщается, что аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения ("Облэнерго").

В "Укрэнерго" напоминают, что экономное потребление электроэнергии помогает снизить нагрузку на сети, а значит применять меньшие объемы ограничений потребителей. Энергетики просят не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что за минувшие сутки энергетики компании ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 1100 семей в 3 прифронтовых населенных пунктах Донецкой области.

Также раньше мы писали, что 8 ноября в Киеве без электричества оказались около миллиона жителей столицы.

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Укрэнерго Электроэнергия
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