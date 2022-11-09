Енергетики разом із ЗСУ повернули світло ще понад 1000 родин у Донецькій області, - ДТЕК

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло для 1100 родин в 3 прифронтових населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За інформацією Міністерства оборони, ворог не припиняє спроб наступу на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Попри це енергетики продовжують відновлювати зруйновані обстрілами мережі.

"Поки що без світла - 97 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України", - повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, в жовтні Росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. За оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.