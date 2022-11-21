Без аварійних. Завтра по Україні знову вимикатимуть світло

Завтра, 22 листопада, у всіх регіонах України знову будуть застосовані планові відключення електроенергії. Аварійних відключень поки не передбачається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".
"Завтра, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення", - ідеться в повідомленні.
В "Укренерго" зазначили, що продовжуть робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення.
Повідомляється, що українська енергосистема все ще повністю не оговталася від шести хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність.
Нагадуємо, графіки відключень складають та застосовують Обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що енергетики дали невтішний прогноз, скільки ще триватимуть відключення світла. Українці, ймовірно, житимуть за умов постійних відключень світла щонайменше до кінця березня.
Незважаючи на це, фахівці продовжують поступово відновлювати енергетичну систему України, яка була суттєво пошкоджена внаслідок атак російських окупантів.
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