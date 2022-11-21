Без аварийных. Завтра по Украине снова будут выключать свет

"Завтра, 22 ноября, с 00.00 до 24.00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что продолжат делать все возможное для возобновления устойчивого энергопитания.

Сообщается, что украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от шести волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность.

Напомним, графики отключений составляют и применяют "Облэнерго", перечень которых можно найти по ссылке.