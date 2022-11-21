Без аварийных. Завтра по Украине снова будут выключать свет

Завтра, 22 ноября, во всех регионах Украины снова будут применены плановые отключения электроэнергии. Аварийных отключений пока не предвидится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".
"Завтра, 22 ноября, с 00.00 до 24.00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения", - говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" отметили, что продолжат делать все возможное для возобновления устойчивого энергопитания.
Сообщается, что украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от шести волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность.
Напомним, графики отключений составляют и применяют "Облэнерго", перечень которых можно найти по ссылке.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что энергетики дали нелестный прогноз, сколько еще будут продолжаться отключения света. Украинцы, вероятно, будут жить в условиях постоянных отключений света, по меньшей мере, до конца марта.
Несмотря на это, специалисты продолжают постепенно восстанавливать энергетическую систему Украины, которая была существенно повреждена в результате атак российских оккупантов.
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