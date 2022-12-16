ua ru
Пт, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Аварийные отключения уже в действии. РФ массированно ударила по Украине, попав в энергообъекты

Новина українською →
Украина, Пятница 16 декабря 2022 10:50
Аварийные отключения уже в действии. РФ массированно ударила по Украине, попав в энергообъекты Фото: РФ обстреляла энергообъекты в Украине 16 декабря
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированной атаки по Украине в пятницу, 16 декабря, российские оккупанты снова ударили по энергетике Украины. Происходят аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко.

"Очередная волна массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Уже повреждены энергообъекты как на востоке, так и на юге страны. Обстрелы продолжаются", - рассказал он.

Он предупредил, что возможно падение объемов поколения.

"Происходят аварийные отключения света. Как только это будет возможно - энергетики будут возобновлять энергоснабжение", - сказал Галущенко.

Как сообщалось, из-за массированной атаки на Украину в пятницу, 16 декабря, Харьков и Полтава полностью оказались обесточенными.

Без света остались Черкассы, Умань и Кировоградская область.

В Днепре приостановлена работа троллейбусов и трамваев. Метро в городе работает как укрытие.

А в Киеве на фоне массовых ракетных атак вводят экстренные отключения света. Кроме того, в городе есть перебои с водоснабжением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світла Веерные отключения Война в Украине
NEWS
Россияне выпустили по Украине более 60 ракет, - Воздушные силы
Россияне выпустили по Украине более 60 ракет, - Воздушные силы
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах