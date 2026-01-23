Аварійні відключення світла в Україні: названа умова повернення до графіків

Ситуація в енергетиці України

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі країни внаслідок ворожих атак вчора в Україні критично обмежили енергопостачання.

По всій країні діяли жорсткі графіки погодинних та аварійних відключень. У деяких областях та районах світло було лише 2-4 години на добу, а в деяких - не було зовсім.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, 22 січня став найважчим днем для енергетичної системи України після блекауту у листопаді 2022 року.

На тлі складної ситуації в енергетиці голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав мешканців регіону готуватися до тривалої відсутності світла.

Крім того, МВС закликало українців приготувати запас води та продуктів на кілька днів через режим надзвичайної ситуації в енергетиці.