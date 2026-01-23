Аварийные отключения света в Украине: названо условие возвращения к графикам

Ситуация в энергетике Украины

Напомним, из-за сложной ситуации в энергосистеме страны в результате вражеских атак вчера в Украине критически ограничили энергоснабжение.

По всей стране действовали жесткие графики почасовых и аварийных отключений. В некоторых областях и районах свет был только 2-4 часа в сутки, а в некоторых - не было совсем.

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, 22 января стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.

На фоне сложной ситуации в энергетике глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал жителей региона готовиться к длительному отсутствию света.

Кроме того, МВД призвало украинцев приготовить запас воды и продуктов на несколько дней из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике.