Аварійні відключення світла найближчим часом будуть скасовані, - "Укренерго"

В низці областей України, зранку, 11 листопада, ввели аварійні відключення світла. Обмеження вже найближчим часом скасують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".
"Застосовані вранці у більшості областей аварійні відключення були тимчасовими і найближчим часом будуть скасовані. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - пише "Укренерго".
Станом на сьогодні споживання світла відповідає сезонним показникам. Вчора ж, 10 листопада, добовий максимум був зафіксований увечері. Тоді ж споживання було на 3,3% вищим, ніж минулого тижня, 3 листопада.
Українська енергосистема продовжує відновлюватись від масованих обстрілів російських терористів. Через це вранці та ввечері в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.
"Відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 1 876 МВт•год, з максимальною потужністю в окремі години до 300 МВт", - зазначає "Укренерго".
Раніше "Укренерго" повідомляло, що в зимовий період в Україні можливі планові відключення електроенергії, які будуть запроваджуватися за графіками та залежатимуть від погодних умов і ступеня морозів.
Очікується, що за сприятливих обставин - за відсутності масованих атак та при помірних температурах до -5 - Україна зможе пройти зиму з мінімальними або взагалі без обмежень у споживанні електрики.
Кабінет Міністрів України також затвердив зміни до Порядку регулювання лімітів електроспоживання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.