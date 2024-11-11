Аварийные отключения света в ближайшее время будут отменены, - "Укрэнерго"

"Примененные утром в большинстве областей аварийные отключения были временными и в ближайшее время будут отменены. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - пишет "Укрэнерго".

Потребление света

По состоянию на сегодня потребление света соответствует сезонным показателям. Вчера же, 10 ноября, суточный максимум был зафиксирован вечером. Тогда же потребление было на 3,3% выше, чем на прошлой неделе, 3 ноября.

Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться от массированных обстрелов российских террористов. Поэтому утром и вечером в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.

"Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 1 876 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 300 МВт", - отмечает "Укрэнерго".

Обстрелы Украины

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что в зимний период в Украине возможны плановые отключения электроэнергии, которые будут вводиться по графикам и будут зависеть от погодных условий и степени морозов.

Ожидается, что при благоприятных обстоятельствах - при отсутствии массированных атак и при умеренных температурах до -5 - Украина сможет пройти зиму с минимальными или вообще без ограничений в потреблении электричества.

Кабинет Министров Украины также утвердил изменения в Порядок регулирования лимитов электропотребления.