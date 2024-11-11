RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Аварийные отключения света в ближайшее время будут отменены, - "Укрэнерго"

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ряде областей Украины, утром, 11 ноября, ввели аварийные отключения света. Ограничения уже в ближайшее время отменят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

"Примененные утром в большинстве областей аварийные отключения были временными и в ближайшее время будут отменены. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - пишет "Укрэнерго".

Потребление света

По состоянию на сегодня потребление света соответствует сезонным показателям. Вчера же, 10 ноября, суточный максимум был зафиксирован вечером. Тогда же потребление было на 3,3% выше, чем на прошлой неделе, 3 ноября.  

Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться от массированных обстрелов российских террористов. Поэтому утром и вечером в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. 

"Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 1 876 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 300 МВт", - отмечает "Укрэнерго". 

Обстрелы Украины

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что в зимний период в Украине возможны плановые отключения электроэнергии, которые будут вводиться по графикам и будут зависеть от погодных условий и степени морозов.

Ожидается, что при благоприятных обстоятельствах - при отсутствии массированных атак и при умеренных температурах до -5 - Украина сможет пройти зиму с минимальными или вообще без ограничений в потреблении электричества.

Кабинет Министров Украины также утвердил изменения в Порядок регулирования лимитов электропотребления

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго