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Аварийные отключения света в ближайшее время будут отменены, - "Укрэнерго"

Понедельник 11 ноября 2024 12:24
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Аварийные отключения света в ближайшее время будут отменены, - "Укрэнерго" Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ряде областей Украины, утром, 11 ноября, ввели аварийные отключения света. Ограничения уже в ближайшее время отменят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

"Примененные утром в большинстве областей аварийные отключения были временными и в ближайшее время будут отменены. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - пишет "Укрэнерго".

Потребление света

По состоянию на сегодня потребление света соответствует сезонным показателям. Вчера же, 10 ноября, суточный максимум был зафиксирован вечером. Тогда же потребление было на 3,3% выше, чем на прошлой неделе, 3 ноября.

Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться от массированных обстрелов российских террористов. Поэтому утром и вечером в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.

"Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 1 876 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 300 МВт", - отмечает "Укрэнерго".

Обстрелы Украины

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что в зимний период в Украине возможны плановые отключения электроэнергии, которые будут вводиться по графикам и будут зависеть от погодных условий и степени морозов.

Ожидается, что при благоприятных обстоятельствах - при отсутствии массированных атак и при умеренных температурах до -5 - Украина сможет пройти зиму с минимальными или вообще без ограничений в потреблении электричества.

Кабинет Министров Украины также утвердил изменения в Порядок регулирования лимитов электропотребления.

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