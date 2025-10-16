UA

Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень, - "Укренерго"

Фото: Відключення світла в Україні можуть тривати тиждень (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Аварійні відключення електроенергії в Україні можуть тривати ще протягом тижня. В окремих регіонах це може тривати довше.

Про це РБК-Україна повідомив глава "Укренерго" Віталій Зайченко.

"З огляду на поточну ситуацію, стабілізувати її вдасться за тиждень", - сказав Зайченко.

При цьому він уточнив, що в цей період аварійні відключення в пікові періоди споживання можуть бути в окремих регіонах.

Відключення світла

Нагадаємо, 16 жовтня в Україні складна ситуація в енергосистемі зумовила аварійні відключення світла. При цьому графіки поки що не діють.

Аварійні відключення застосовані в таких областях:

  • Київській,
  • Харківській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Запорізькій,
  • Кіровоградській,
  • Дніпропетровській,
  • Житомирській,
  • частини Хмельницької та Черкаської.

Причина запровадження обмежень - наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

 

НБУ в липні заявляв, що завдяки швидким ремонтам дефіцит електроенергії в Україні буде меншим, ніж передбачалося раніше.

НБУ знизив оцінку дефіциту електроенергії до 1% у 2025 році. У квітні прогноз був утричі гіршим - дефіцит тоді оцінювали у 3%.

За оновленим прогнозом Нацбанку, у 2026 році дефіцит електроенергії з урахуванням імпорту залишиться на рівні 1%. А 2027 року потреби в імпорті електроенергії взагалі не буде.

Такі незначні обсяги дефіциту практично не впливатимуть на темпи економічного зростання. Крім того, зниження потреб в аварійних джерелах живлення зменшить витрати бізнесу та тиск на інфляцію.

