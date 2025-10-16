Аварийные отключения света могут продлиться еще неделю, - "Укрэнерго"

НБУ в июле заявлял, что благодаря быстрым ремонтам дефицит электроэнергии в Украине будет меньше, чем предполагалось ранее.

НБУ снизил оценку дефицита электроэнергии до 1% в 2025 году. В апреле прогноз был в три раза хуже - дефицит тогда оценивали в 3%.

По обновленному прогнозу Нацбанка, в 2026 году дефицит электроэнергии с учетом импорта останется на уровне 1%. А в 2027 году потребности в импорте электроэнергии вообще не будет.

Такие незначительные объемы дефицита практически не будут влиять на темпы экономического роста. Кроме того, снижение потребностей в аварийных источниках питания уменьшит расходы бизнеса и давление на инфляцию.