Аварийные отключения света могут продлиться еще неделю, - "Укрэнерго"

Фото: Отключения света в Украине могут продлиться неделю (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Аварийные отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться еще в течение недели. В отдельных регионах это может продолжаться дольше.

Об этом РБК-Украина сообщил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

"Учитывая текущую ситуацию, стабилизировать ее удастся за неделю", - сказал Зайченко.

При этом он уточнил что в этот период аварийные отключения в пиковые периоды потребления могут быть в отдельных регионах.

Отключения света

Напомним, 16 октября в Украине сложная ситуация в энергосистеме обусловила аварийные отключения света. При этом графики пока не действуют.

Аварийные отключения применены в таких областях:

  • Киевской,
  • Харьковской,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Запорожской,
  • Кировоградской,
  • Днепропетровской,
  • Житомирской,
  • части Хмельницкой и Черкасской.

Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.

НБУ в июле заявлял, что благодаря быстрым ремонтам дефицит электроэнергии в Украине будет меньше, чем предполагалось ранее.

НБУ снизил оценку дефицита электроэнергии до 1% в 2025 году. В апреле прогноз был в три раза хуже - дефицит тогда оценивали в 3%.

По обновленному прогнозу Нацбанка, в 2026 году дефицит электроэнергии с учетом импорта останется на уровне 1%. А в 2027 году потребности в импорте электроэнергии вообще не будет.

Такие незначительные объемы дефицита практически не будут влиять на темпы экономического роста. Кроме того, снижение потребностей в аварийных источниках питания уменьшит расходы бизнеса и давление на инфляцию.

