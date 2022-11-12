Аварійні відключення. У Києві та 8 областях екстрено вимикатимуть світло: список
У Києві, а також ще восьми областях України сьогодні, 12 листопада вводять екстрені відключення електроенергії. Під час яких планові графіки не працюватимуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
За даними компанії, наразі додатково застосовані аварійні відключення споживачів у Києві та таких областях:
- Київській,
- Чернігівській,
- Черкаській,
- Сумській,
- Житомирській,
- Харківській,
- Полтавській,
- Донецькій.
"Це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, привели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж", - йдеться в повідомленні.
У компанії пояснили, що перевантаження може стати причиною нових пошкоджень та збільшення термінів ремонту, тож аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень.
"Після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення", - додали в "Укренерго".
Нагадаємо, що після завершення екстрених на 12 листопада планові відключення світла діятимуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.
Додамо, нещодавно в ДТЕК попередили, що у зв'язку з похолоданням тривалість відключень світла у Києві може зрости.
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