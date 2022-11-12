Аварійні відключення. У Києві та 8 областях екстрено вимикатимуть світло: список

У Києві, а також ще восьми областях України сьогодні, 12 листопада вводять екстрені відключення електроенергії. Під час яких планові графіки не працюватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

За даними компанії, наразі додатково застосовані аварійні відключення споживачів у Києві та таких областях:

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Сумській,

Житомирській,

Харківській,

Полтавській,

Донецькій.

"Це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, привели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж", - йдеться в повідомленні.

У компанії пояснили, що перевантаження може стати причиною нових пошкоджень та збільшення термінів ремонту, тож аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень.

"Після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення", - додали в "Укренерго".

Нагадаємо, що після завершення екстрених на 12 листопада планові відключення світла діятимуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Додамо, нещодавно в ДТЕК попередили, що у зв'язку з похолоданням тривалість відключень світла у Києві може зрости.

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