ua ru
Сб, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Аварійні відключення. У Києві та 8 областях екстрено вимикатимуть світло: список

Новость на русском →
Київ, Субота 12 листопада 2022 10:35
Аварійні відключення. У Києві та 8 областях екстрено вимикатимуть світло: список Фото: сьогодні в Києві та 8 областях запроваджують аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві, а також ще восьми областях України сьогодні, 12 листопада вводять екстрені відключення електроенергії. Під час яких планові графіки не працюватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

За даними компанії, наразі додатково застосовані аварійні відключення споживачів у Києві та таких областях:

  • Київській,
  • Чернігівській,
  • Черкаській,
  • Сумській,
  • Житомирській,
  • Харківській,
  • Полтавській,
  • Донецькій.

"Це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, привели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж", - йдеться в повідомленні.

У компанії пояснили, що перевантаження може стати причиною нових пошкоджень та збільшення термінів ремонту, тож аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень.

"Після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення", - додали в "Укренерго".

Нагадаємо, що після завершення екстрених на 12 листопада планові відключення світла діятимуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Додамо, нещодавно в ДТЕК попередили, що у зв'язку з похолоданням тривалість відключень світла у Києві може зрости.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Укренерго Електроенергія
NEWS
Аварійні відключення. У Києві та 8 областях екстрено вимикатимуть світло: список
Аварійні відключення. У Києві та 8 областях екстрено вимикатимуть світло: список
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі