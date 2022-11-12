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Аварийное отключение. В Киеве и 8 областях будут экстренно выключать свет: список

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Киев, Суббота 12 ноября 2022 10:35
Аварийное отключение. В Киеве и 8 областях будут экстренно выключать свет: список Фото: сегодня в Киеве и 8 областях вводят аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве, а также еще в восьми областях Украины сегодня, 12 ноября, вводят экстренные отключения электроэнергии. Во время которых плановые графики не будут работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

По данным компании, сейчас дополнительно применены аварийные отключения потребителей в Киеве и в следующих областях:

  • Киевской,
  • Черниговской,
  • Черкасской,
  • Сумской,
  • Житомирской,
  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Донецкой.

"Это временный вынужденный шаг для сбалансирования энергосистемы. Повреждения, понесенные энергетической инфраструктурой во время вчерашней атаки врага, привели к росту нагрузки на работающую часть электросетей", - говорится в сообщении.

В компании объяснили, что перегрузка может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта, аварийные отключения предотвращают необходимость применять еще большие объемы ограничений.

"После стабилизации ситуации в этих регионах продолжат действовать плановые отключения" , - добавили в "Укрэнерго".

Напомним, что по завершении экстренных на 12 ноября плановые отключения света будут действовать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Добавим, недавно в ДТЭК предупредили, что в связи с похолоданием продолжительность отключений света в Киеве может возрасти.

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Киев Укрэнерго Электроэнергия
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