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Без екстрених. Де завтра відключатимуть світло: список регіонів

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Київ, П'ятниця 11 листопада 2022 21:31
Без екстрених. Де завтра відключатимуть світло: список регіонів Фото: де завтра відключатимуть світло: список областей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Завтра, 12 листопада, цілодобові планові відключення світла діятимуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Про це РБК-Україна з посиланням на Telegram Укренерго.

Згідно з опублікованим графіком, в інших областях України відключення не прогнозуються.

"Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було ясно. Не залишайте звички свідомо ставитися до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що екстрені відключення світла також було введено у Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

В інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.

При цьому в енергетичній компанії YASNO повідомили, що сьогодні, 11 листопада, у Києві станом на 12.00 скасували аварійні відключення електроенергії, введені вранці.

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