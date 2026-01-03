Аварійна зупинка реактора у Фінляндії: що сталося 2 січня на атомному об'єкті

Несподівана зупинка реактора

2 січня на АЕС Олкілуото виник технічний збій, який призвів до автоматичної аварійної зупинки реактора OL2, що працює з 1982 року.

У компанії-постачальнику енергії уточнили, що реактор став "недоступним" через непередбачену несправність на так званому "ядерному острові".

Причини інциденту

Збій виник під час оновлення програмного забезпечення системи управління потужністю реактора на одному з трьох блоків станції. За інформацією видання, це призвело до того, що реактор автоматично відключився.

Стан інших блоків і безпека

Попри зупинку OL2, аварійний інцидент не вплинув на ядерну безпеку.

Енергоблоки OL1 і OL3 продовжують роботу в штатному режимі, забезпечуючи стабільне енергопостачання в північній мережі.

Служби станції наголосили, що подібні автоматичні зупинки передбачені проєктом і не становлять загрози населенню або навколишньому середовищу.

Технічні команди вже розпочали роботу з усунення неполадок, щоб реактор повернувся до повноцінної експлуатації.