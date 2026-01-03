Аварийная остановка реактора в Финляндии: что случилось 2 января на атомном объекте

В Финляндии 2 января произошла внеплановая остановка одного из реакторов АЭС Олкилуото, однако инцидент не повлиял на ядерную безопасность страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Yle.
2 января на АЭС Олкилуото возник технический сбой, который привел к автоматической аварийной остановке реактора OL2, работающего с 1982 года.
В компании-поставщике энергии уточнили, что реактор стал "недоступным" из-за непредвиденной неисправности на так называемом "ядерном острове".
Сбой возник во время обновления программного обеспечения системы управления мощностью реактора на одном из трех блоков станции. По информации издания, это привело к тому, что реактор автоматически отключился.
Несмотря на остановку OL2, аварийный инцидент не повлиял на ядерную безопасность.
Энергоблоки OL1 и OL3 продолжают работу в штатном режиме, обеспечивая стабильное энергоснабжение в северной сети.
Службы станции подчеркнули, что подобные автоматические остановки предусмотрены проектом и не представляют угрозы населению или окружающей среде.
Технические команды уже начали работу по устранению неполадок, чтобы реактор вернулся к полноценной эксплуатации.
