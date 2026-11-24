На Одещині останні російські обстрілів стали причиною зростання локальних аварій в електромережах. Їх кількість збілшилася у 15 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Аварії електромереж на Одещині

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після атак.

"Ми розуміємо, як після тривалих відключень хочеться якнайшвидше зігріти оселю, приготувати їжу, зарядити техніку та зробити всі побутові справи. Однак одночасне ввімкнення потужних електроприладів призводить до перевантаження мереж, нових аварій та повторних відключень світла", - йдеться у дописі.



Тому енергетики просять про допомогу:

під час відключень від’єднуйте потужні прилади від мережі,

після повернення світла вмикайте їх по черзі.

Особливо важливо поступово збільшувати потужність електроопалення, зауважили енергетики. Це допоможе зменшити кількість аварій та довше залишатися зі світлом.