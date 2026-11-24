Аварии в электросетях Одесской области возросли в 15 раз на фоне обстрелов
В Одесской области последние российские обстрелы стали причиной роста локальных аварий в электросетях. Их количество увеличилось в 15 раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
Аварии электросетей в Одесской области
Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию после атак.
"Мы понимаем, как после длительных отключений хочется как можно быстрее согреть дом, приготовить еду, зарядить технику и сделать все бытовые дела. Однако одновременное включение мощных электроприборов приводит к перегрузке сетей, новым авариям и повторным отключениям света", - говорится в сообщении.
Поэтому энергетики просят о помощи:
- при отключении отсоединяйте мощные приборы от сети,
- по возвращении света включайте их поочередно.
Особенно важно постепенно увеличивать мощность электроотопления, отметили энергетики. Это поможет снизить количество аварий и дольше оставаться со светом.
Ранее РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области 24 ноября были введены экстренные отключения электроэнергии.
В Днепре, Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самаровском районах действуют экстренные отключения.
Кроме того, 25 ноября в части областей Украины будут круглосуточно действовать графики отключений света из-за последствий ударов РФ. Однако ограничения ослабят.