В Одесской области последние российские обстрелы стали причиной роста локальных аварий в электросетях. Их количество увеличилось в 15 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Аварии электросетей в Одесской области

Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию после атак.

"Мы понимаем, как после длительных отключений хочется как можно быстрее согреть дом, приготовить еду, зарядить технику и сделать все бытовые дела. Однако одновременное включение мощных электроприборов приводит к перегрузке сетей, новым авариям и повторным отключениям света", - говорится в сообщении.



Поэтому энергетики просят о помощи:

при отключении отсоединяйте мощные приборы от сети,

по возвращении света включайте их поочередно.

Особенно важно постепенно увеличивать мощность электроотопления, отметили энергетики. Это поможет снизить количество аварий и дольше оставаться со светом.