У Дніпропетровській області у вівторок, 24 листопада, ввели екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"Дніпропетровщина: за командою Укренерго в Дніпрі, Дніпровському, Павлоградському, Синельниківському та Самарівському районах діють екстрені відключення. Графіки не працюють", - розповіли енергетики.

Зазначається, що ситуація в області залишається важкою через пошкодження магістральних мереж.

"Енергетики вже повернули світло об’єктам критичної інфраструктури. Продовжуємо ремонти, щоб якнайшвидше повернути світло і в домівки мешканців", - підкреслили у компанії.

Ремонтні роботи ускладнюють тривалі повітряні тривоги, але, попри це, енергетики роблять усе можливе.