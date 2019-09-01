Авария вертолета в Норвегии: число жертв возросло

Иллюстративное фото (Andrew Matthews/Aerospace Imaging)

Жертвами катастрофы стали 6 человек

Вблизи норвежского города Альта в воскресенье, 31 августа, произошла авария вертолета, в результате которой погибли 6 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG.

Как сообщается, вертолет, на борту которого находились 5 пассажиров и пилот, направлялся на музыкальный фестиваль.

По данным спасательной службы, в результате катастрофы на месте погибли 4 человека. Еще один человек скончался от полученных травм в больнице. Кроме того, один из пассажиров считался пропавшим без вести, однако через некоторое время спасатели обнаружили его тело.

Отмечается, что причины и обстоятельства аварии вертолета устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что 31 августа на севере Норвегии разбился вертолет с 5 пассажирами на борту. Тогда была информация о четырех погибших, тела которых были обнаружены на месте происшествия. Также одного пострадавшего госпитализировали. Спасатели осуществляли поиски еще одного пассажира.

РБК-Украина писало, что на Майорке 25 августа столкнулись вертолет и небольшой самолет, в результате чего по меньшей мере 5 человек погибли. Среди погибших один несовершеннолетний. Инцидент произошел в муниципалитете Инка в 13:35 по местному времени.

Добавим, 20 августа, в Греции в районе острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого находились россияне. Предварительно, авария произошла из-за того, что он задел линии электропередачи.