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При крушении вертолета в Норвегии погибли четыре человека

Новости » Происшествия    31.08.2019 - 22:27
При крушении вертолета в Норвегии погибли четыре человека
Фото (hovedredningssentralen.no)

Вертолет разбился на севере Норвегии у города Альта

На севере Норвегии у города Альта разбился вертолет, четыре человека погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на норвежскую спасательную службу.

По информации ведомства, на борту вертолета находились шесть человек. В результате аварии четверо человек погибли, один пострадал, еще один пропал без вести. В районе происшествия ведутся его поиски, к которым привлечены кинологи с собаками. Пострадавший был госпитализирован.

Напомним, на Майорке столкнулись вертолет и небольшой самолет, по крайней мере пять человек погибли .Инцидент произошел в муниципалитете Инка в 13:35 по местному времени (14:35 по киевскому). В результате столкновения погибли по меньшей мере пять человек, в том числе один несовершеннолетний.

Добавим, 20 августа, в Греции в районе острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого находились россияне. Предварительной причиной называется то, что он задел линии электропередачи и упал в море. Позже стало известно, что одним из погибших при крушении частного вертолета у побережья Греции20 августа был российский бизнесмен Михаил Абрамов, известный как строитель православных храмов в Москве, а также как основатель музея русской иконы.

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