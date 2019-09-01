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Аварія вертольоту в Норвегії: кількість жертв зросла

Новини » Надзвичайні події    01.09.2019 - 12:46
Аварія вертольоту в Норвегії: кількість жертв зросла
Ілюстративне фото (Andrew Matthews/Aerospace Imaging)

Жертвами катастрофи стали 6 людей

Поблизу норвезького міста Альта у неділю, 31 серпня, сталася аварія вертольоту, в результаті якої загинули 6 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VG.

Як повідомляється, вертоліт, на борту якого перебували 5 пасажирів та пілот, прямував на музичний фестиваль.

За даними рятувальної служби, в результаті катастрофи на місці загинули 4 людини. Ще одна людина померла від отриманих травм у лікарні. Крім того, один з пасажирів вважався зниклим безвісти, однак через деякий час рятувальники виявили його тіло.

Зазначається, що причини та обставини аварії вертольоту наразі встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 31 серпня на півночі Норвегії розбився вертоліт з 5 пасажирами на борту. Тоді була інформація про чотирьох загиблих, тіла яких були виявлені на місці події. Також одного постраждалого було госпіталізовано. Рятувальники здійснювали пошуки ще одного пасажира.

Також РБК-Україна писало, що на Майорці 25 серпня зіткнулися вертоліт та невеликий літак, в результаті чого щонайменше 5 осіб загинули. Серед загиблих один неповнолітній. Інцидент стався у муніципалітеті Інка в 13:35 за місцевим часом.

Додамо, 20 серпня, у Греції в районі острова Порос розбився приватний вертоліт, на борту якого знаходилися росіяни. Попередньо, аварія сталася через те, що він зачепив лінії електропередачі.

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