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Авария судна в Черном море: из воды извлекли два тела погибших

Новости » Общество    08.01.2019 - 13:31
Авария судна в Черном море: из воды извлекли два тела погибших
Фото: затонувшее судно (marinetraffic.com)

В ближайшие часы будет проведена процедура опознания

Турецкие спасатели извлекли из воды тела двух человек, которые погиб в результате аварии судна в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Турции Андрея Сибиги в Twitter.

"Турецкие спасатели в чрезвычайно сложных погодных условиях нашли еще 2 тела погибших", - сообщил он.

По словам посла, в ближайшие часы будет проведена процедура опознания.

Авария судна в Черном море: из воды извлекли два тела погибших

Напомним, 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt 214 с украинцами на борту. Как известно, в результате аварии грузового судна погибли 6 человек.

Как сообщал представитель Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, грузовое судно Volgo Balt 214, которое шло под флагом Панамы, затонуло у берегов Турции в Черном море после сильного удара волны. На борту находились 11 граждан Украины, четверо из них погибли.

Как писало РБК-Украина, консул Украины посетил в больницах украинских моряков, пострадавших в результате катастрофы грузового судна.

Авария судна в Черном море: из воды извлекли тело одного из погибших украинских моряков Стали известны имена погибших в Черном море украинцев
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