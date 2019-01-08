Авария судна в Черном море: из воды извлекли тело одного из погибших украинских моряков

Фото: затонувший корабль (marinetraffic.com)

Поисковые работы сил Береговой охраны Турции продолжаются

Турецкие спасатели извлекли из воды тело украинского моряка, который погиб в результате авария судна в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Турции Андрея Сибиги в Twitter.

Посол отметил, что пострадавших украинских моряков в больнице посетил губернатор Самсуна Осман Кайма.

"По состоянию на сейчас поисковые работы сил Береговой охраны продолжаются, поднято одно тело погибшего украинца", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt 214 с украинцами на борту. Как известно, в результате аварии грузового судна погибли 6 человек.

Как сообщал представитель Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, грузовое судно Volgo Balt 214, которое шло под флагом Панамы, затонуло у берегов Турции в Черном море после сильного удара волны. На борту находились 11 граждан Украины, четверо из них погибли.

Как писало РБК-Украина, консул Украины посетил в больницах украинских моряков, пострадавших в результате катастрофы грузового судна.