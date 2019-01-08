Аварія судна в Чорному морі: з води витягли два тіла загиблих

Фото: затонуле судно (marinetraffic.com)

У найближчі години буде проведена процедура впізнання

Турецькі рятувальники витягли з води тіла двох людей, які загинули в результаті аварії судна в Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Туреччині Андрія Сибиги в Twitter.

"Турецькі рятувальники в надзвичайно складних погодних умовах знайшли ще 2 тіла загиблих", - повідомив він.

За словами посла, в найближчі години буде проведена процедура впізнання.

Нагадаємо, 7 січня біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно Volgo Balt 214 з українцями на борту. Як відомо, в результаті аварії вантажного судна загинуло 6 осіб.

Як повідомляв представник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, вантажне судно Volgo Balt 214, яке йшло під прапором Панами, затонуло біля берегів Туреччини в Чорному морі після сильного удару хвилі. На борту перебували 11 громадян України, четверо з них загинули.

Як повідомляло РБК-Україна, консул України відвідав у лікарнях українських моряків, які постраждали внаслідок катастрофи вантажного судна.