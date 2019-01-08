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Аварія судна в Чорному морі: з води витягли два тіла загиблих

Новини » Суспільство    08.01.2019 - 13:31
Аварія судна в Чорному морі: з води витягли два тіла загиблих
Фото: затонуле судно (marinetraffic.com)

У найближчі години буде проведена процедура впізнання

Турецькі рятувальники витягли з води тіла двох людей, які загинули в результаті аварії судна в Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Туреччині Андрія Сибиги в Twitter.

"Турецькі рятувальники в надзвичайно складних погодних умовах знайшли ще 2 тіла загиблих", - повідомив він.

За словами посла, в найближчі години буде проведена процедура впізнання.

Аварія судна в Чорному морі: з води витягли два тіла загиблих

Нагадаємо, 7 січня біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно Volgo Balt 214 з українцями на борту. Як відомо, в результаті аварії вантажного судна загинуло 6 осіб.

Як повідомляв представник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, вантажне судно Volgo Balt 214, яке йшло під прапором Панами, затонуло біля берегів Туреччини в Чорному морі після сильного удару хвилі. На борту перебували 11 громадян України, четверо з них загинули.

Як повідомляло РБК-Україна, консул України відвідав у лікарнях українських моряків, які постраждали внаслідок катастрофи вантажного судна.

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Новини України Чорне мореТурциясудно
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