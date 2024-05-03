Зеленський про обмін полоненими "всіх на всіх": це можна зробити до завершення війни
Обмін полоненими з Російською Федерацією у форматі "всіх на всіх" можливий лише в одному випадку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського президента Володимира Зеленського під час звернення до прикордонників з нагоди дня Державної прикордонної служби України.
"Бажано обміняти "всіх на всіх". Всі адекватні країни підтримують цей трек. У нас йдуть обміни. Вони повільніші, чим хотілося. Трек "всіх на всіх" спроможний в одному випадку", - сказав президент.
Зеленський пояснив, що питання обміну полоненими "всіх на всіх" буде одним з питань, яке будуть обговорювати на установчому саміті миру у Швейцарії.
"Деякі скептично кажуть, що це тільки після закінчення війни, бо це одна з умов закінчення війни. Я вважаю, що у нас є можливість зробити це, спробувати це зробити раніше. Як? Є практичний майданчик - саміт миру. Практичним він буде, коли відбудеться саміт", - пояснив глава держави.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії пройде перший Глобальний саміт миру, у якому візьмуть участь лідери низки держав. Точний список країн, які будуть представлені на заході, поки що невідомий.
Раніше Зеленський повідомив, що на саміт запрошені країни усіх континентів.
Головною метою зібрання буде обговорення "формули миру", яка повинна була б посприяти завершенню повномасштабної війни на справедливих умовах.
Більш детально про проведення заходу - можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.
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