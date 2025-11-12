Аварія сталася на шахті біля Кропивницького: двоє гірників не виходять на зв'язок

У Кіровоградській області на шахті "Інгульська" держпідприємства "Схід ГЗК" сталася аварія. З двома шахтарями втрачено зв’язок, ще двох вдалося врятувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.
Вчора, 11 листопада, на шахті Інгульська ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (ДП "СхідГЗК") у підземній виробці відпрацьованого блоку стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонта.
На аварійній дільниці знаходилось чотири працівники ПП "Світекс". Двоє працівників самостійно вийшли із зони аварії, доля ще двох працівників станом на 12 листопада залишається не відомою.
Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи із залученням сил та засобів ДСНС та шахти Інгульська СхідГЗК.
"Відповідно до трудового законодавства, для розслідування аварії буде створена відповідна комісія", - йдеться у повідомленні Міненерго.
Варто додати, що шахта "Інгульська" - це найбільша уранова шахта України, структурний підрозділ ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК) біля Кропивницького.
Нагадаємо, нещодавно внаслідок чергової атаки Росії на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт. На момент інциденту під землею перебували 2595 гірників.
У жовтні російські війська також здійснили масовану атаку на вугільну шахту енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Тоді внаслідок удару майже 200 шахтарів опинилися під землею.
Перед тим окупанти вже обстрілювали іншу шахту цієї ж компанії. Через атаку загинув один працівник, ще троє отримали поранення.
Також повідомлялось, що армія РФ обстріляли населені пункти поблизу Добропілля. Через пошкодження енергомережі частина місцевих шахт залишилася без електропостачання, а сотні гірників опинилися під землею. Згодом їх вдалося безпечно евакуювати на поверхню.