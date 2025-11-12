Аварія сталася на шахті біля Кропивницького: двоє гірників не виходять на зв'язок

Атаки на шахти

Нагадаємо, нещодавно внаслідок чергової атаки Росії на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт. На момент інциденту під землею перебували 2595 гірників.

У жовтні російські війська також здійснили масовану атаку на вугільну шахту енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Тоді внаслідок удару майже 200 шахтарів опинилися під землею.

Перед тим окупанти вже обстрілювали іншу шахту цієї ж компанії. Через атаку загинув один працівник, ще троє отримали поранення.

Також повідомлялось, що армія РФ обстріляли населені пункти поблизу Добропілля. Через пошкодження енергомережі частина місцевих шахт залишилася без електропостачання, а сотні гірників опинилися під землею. Згодом їх вдалося безпечно евакуювати на поверхню.