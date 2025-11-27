Аварія на шахті біля Кропивницького: рятувальники знайшли тіло другого гірника
Рятувальники знайшли тіло другого гірника, який загинув внаслідок аварії на шахті Інгульська у Кіровоградській області 11 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.
Загиблим є Володимир Косюк 1982 року народження. У чоловіка залишилися дружина та 11-річна донька.
"Міністерство енергетики України висловлює щирі співчуття рідним і близьким прохідника Володимира Косюка, 1982 року народження, що працював на шахті Інгульськька ДП "СхідГЗК" і загинув у результаті нещасного випадку", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у відомстві, тіло загиблого було знайдено 27 листопада у результаті тривалих аварійно-розшукових робіт.
З’ясуванням обставин нещасного випадку займається комісія зі спеціального розслідування, створена Державною службою з питань праці.
Аварія на шахті біля Кропивницького
Нагадаємо, 11 листопада на шахті Інгульська ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (ДП "СхідГЗК") у підземній виробці відпрацьованого блоку стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонту. Варто зазначити, що це найбільша уранова шахта України
На аварійній дільниці знаходилось чотири працівники ПП "Світекс". Двоє працівників самостійно вийшли із зони аварії, ще двоє працівників не виходили на зв'язок.
17 листопада стало відомо, що рятувальники знайшли тіло одного з двох зниклих гірників.