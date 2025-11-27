Аварія на шахті біля Кропивницького: рятувальники знайшли тіло другого гірника

Рятувальники знайшли тіло другого гірника, який загинув внаслідок аварії на шахті Інгульська у Кіровоградській області 11 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Загиблим є Володимир Косюк 1982 року народження. У чоловіка залишилися дружина та 11-річна донька.

"Міністерство енергетики України висловлює щирі співчуття рідним і близьким прохідника Володимира Косюка, 1982 року народження, що працював на шахті Інгульськька ДП "СхідГЗК" і загинув у результаті нещасного випадку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, тіло загиблого було знайдено 27 листопада у результаті тривалих аварійно-розшукових робіт.

З’ясуванням обставин нещасного випадку займається комісія зі спеціального розслідування, створена Державною службою з питань праці.