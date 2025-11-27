ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Аварія на шахті біля Кропивницького: рятувальники знайшли тіло другого гірника

Кіровоградська область, Четвер 27 листопада 2025 15:10
UA EN RU
Аварія на шахті біля Кропивницького: рятувальники знайшли тіло другого гірника Ілюстративне фото: рятувальники знайшли тіло другого гірника після аварії на шахті біля Кропивницького (ДСНС)
Автор: Тетяна Степанова

Рятувальники знайшли тіло другого гірника, який загинув внаслідок аварії на шахті Інгульська у Кіровоградській області 11 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Загиблим є Володимир Косюк 1982 року народження. У чоловіка залишилися дружина та 11-річна донька.

"Міністерство енергетики України висловлює щирі співчуття рідним і близьким прохідника Володимира Косюка, 1982 року народження, що працював на шахті Інгульськька ДП "СхідГЗК" і загинув у результаті нещасного випадку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, тіло загиблого було знайдено 27 листопада у результаті тривалих аварійно-розшукових робіт.

З’ясуванням обставин нещасного випадку займається комісія зі спеціального розслідування, створена Державною службою з питань праці.

Аварія на шахті біля Кропивницького

Нагадаємо, 11 листопада на шахті Інгульська ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (ДП "СхідГЗК") у підземній виробці відпрацьованого блоку стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонту. Варто зазначити, що це найбільша уранова шахта України

На аварійній дільниці знаходилось чотири працівники ПП "Світекс". Двоє працівників самостійно вийшли із зони аварії, ще двоє працівників не виходили на зв'язок.

17 листопада стало відомо, що рятувальники знайшли тіло одного з двох зниклих гірників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кіровоградська область Аварія
Новини
Зеленський звернувся до Трампа у День подяки: очікуємо на розвиток дипломатії
Зеленський звернувся до Трампа у День подяки: очікуємо на розвиток дипломатії
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає