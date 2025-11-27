Авария на шахте возле Кропивницкого: спасатели нашли тело второго горняка
Спасатели нашли тело второго горняка, который погиб в результате аварии на шахте Ингульская в Кировоградской области 11 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.
Погибшим является Владимир Косюк 1982 года рождения. У мужчины остались жена и 11-летняя дочь.
"Министерство энергетики Украины выражает искренние соболезнования родным и близким проходчика Владимира Косюка, 1982 года рождения, который работал на шахте Ингульская ГП "ВостокГОК" и погиб в результате несчастного случая", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, тело погибшего было найдено 27 ноября в результате длительных аварийно-розыскных работ.
Выяснением обстоятельств несчастного случая занимается комиссия по специальному расследованию, созданная Государственной службой по вопросам труда.
Авария на шахте возле Кропивницкого
Напомним, 11 ноября на шахте Ингульская ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ГП "ВостокГОК") в подземной выработке отработанного блока произошел прорыв гидрозакладочной смеси и затопление горизонта. Стоит отметить, что это крупнейшая урановая шахта Украины
На аварийном участке находилось четыре работника ЧП "Свитекс". Двое работников самостоятельно вышли из зоны аварии, еще двое работников не выходили на связь.
17 ноября стало известно, что спасатели нашли тело одного из двух пропавших горняков.