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Аварія літака ВПС Хорватії: прем'єр прийняв відставку міністра оборони

Новини » Політика     08.05.2020 - 20:28
Аварія літака ВПС Хорватії: прем'єр прийняв відставку міністра оборони
Фото: Дамір Крстичевич (twitter.com/zkusovac)

Міністр оборони оголосив про свою відставку ввечері 7 травня

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович сьогодні, 8 травня, прийняв відставку міністра оборони Даміра Крстичевича після аварії тренувального літака Військово-повітряних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Croatia Week.

За словами Пленковича, він не бачить зв'язку між політичною відповідальністю міністра оборони та авіакатастрофою, але ця ситуація особисто сильно зачепила Крстичевича.

"Особисто не бачу причин, за якими я якимось чином міг би зв'язати його політичну відповідальність з тим фактом, що цей літак зазнав аварії, але з розмови я зрозумів, що дана ситуація особисто його сильно зачепила. Я прийняв його відставку, враховуючи, що ціную його як людину, а не тому, що вважаю, що він несе за щось відповідальність", - заявив прем'єр після чотирьох годинної розмови з Крстичевичем.

Глава хорватського уряду наголосив, що не буде призначати нового міністра оборони, а його обов'язки отримає один з державних секретарів міністерства.

"Такі нещасні випадки, на жаль, відбуваються, і мені шкода, що його особисто це настільки зачепило. Я не буду пропонувати нового міністра оборони, а повноваження глави міністерства отримає один з державних секретарів відомства", - зазначив він.

Нагадаємо, міністр оборони Хорватії Крстичевич оголосив про свою відставку ввечері, 7 травня, після аварії військового тренувального літака. В результаті авіакатастрофи загинули двоє пілотів - інструктор та стажист.

Також РБК-Україна писало, що 7 травня в окупованому Криму сталася жорстка посадка російського військового вертольота Мі-35. Спочатку було відомо про трьох постраждалих, але пізніше з'явилася інформація про смерть одного пілота.

Теги Новини України Міністерство оборони УкраїниотставкаавиакатастрофаХорватия
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