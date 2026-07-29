Аварія у космосі: робот NASA вдруге вийшов з ладу й зірвав порятунок телескопа

Що трапилося?

Минулими вихідними апарат втратив контроль над своїм положенням і почав неконтрольовано обертатися.

Попереднє розслідування виявило, що два з трьох маховиків (коліс реакції - ред.) LINK більше не працює. Також зафіксовано часткову втрату функціональності системи двигунів на холодному газі.

Попри аварію, апарат продовжує отримувати живлення від сонячних батарей і підтримує зв'язок із командою. Інженери планують зупинити обертання за допомогою електричних рушійних двигунів протягом кількох днів.

Після стабілізації фахівці оцінять стан апарата та оновлять ПЗ системи навігації. Лише після цього у NASA вирішать, чи безпечно продовжувати зближення з обсерваторією.

Повторні проблеми на орбіті

Це вже не перший збій у роботі апарата. Під час початкового введення в експлуатацію команда вже фіксувала проблему з одним із трьох маховиків, однак тоді орієнтацію вдалося відновити за допомогою програмних патчів.

Зазначимо, що апарат LINK було запущено 3 липня за допомогою ракети Pegasus XL.

Головне завдання роботизованого буксира - наблизитися до 21-річної обсерваторії Swift, зафіксувати її та протягом кількох місяців поступово підняти її орбіту.

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Чому телескоп Swift потребує термінової допомоги?

Обсерваторія Swift не має власної рушійної системи для тривалого утримання висоти. У низькій навколоземній орбіті навіть розріджені шари атмосфери створюють гальмування.

Через нещодавню високу сонячну активність опір атмосфери суттєво зріс, а це прискорило падіння обсерваторії значно швидше за прогнози науковців. Саме тому NASA підписало терміновий контракт на розробку та запуск LINK у стислі терміни.

Наразі головним пріоритетом фахівців залишається зупинка обертання LINK. Доля всієї місії з порятунку наукового телескопа вирішиться після повної діагностики апарата.