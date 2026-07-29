Авария в космосе: робот NASA во второй раз вышел из строя и сорвал спасение телескопа

Что произошло?

В минувшие выходные аппарат потерял контроль над своим положением и начал неконтролируемо вращаться.

Предварительное расследование выявило, что два из трех маховиков (колес реакции - ред.) LINK больше не работает. Также зафиксирована частичная потеря функциональности системы двигателей на холодном газе.

Несмотря на аварию, аппарат продолжает питаться от солнечных батарей и поддерживает связь с командой. Инженеры планируют остановить вращение с помощью электрических двигателей в течение нескольких дней.

После стабилизации специалисты оценят состояние аппарата и обновят программное обеспечение системы навигации. Только после этого NASA решит безопасно ли продолжать сближение с обсерваторией.

Повторные проблемы на орбите

Это уже не первый сбой в работе аппарата. При начальном вводе в эксплуатацию команда уже фиксировала проблему с одним из трех маховиков, однако тогда ориентацию удалось восстановить с помощью программных патчей.

Отметим, что аппарат LINK был запущен 3 июля с помощью ракеты Pegasus XL.

Главная задача роботизированного буксира - приблизиться к 21-летней обсерватории Swift, зафиксировать ее и в течение нескольких месяцев постепенно поднять ее орбиту.

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Почему телескоп Swift нуждается в срочной помощи?

Обсерватория Swift не имеет своей движущей системы для длительного удержания высоты. В низкой околоземной орбите даже разреженные слои атмосферы создают торможение.

Из-за недавней высокой солнечной активности сопротивление атмосферы существенно выросло, а это ускорило падение обсерватории значительно быстрее прогнозов ученых. Именно поэтому NASA подписало срочный контракт на разработку и запуск LINK в сжатые сроки.

Главным приоритетом специалистов остается остановка вращения LINK. Судьба всей миссии по спасению научного телескопа решится после полной диагностики аппарата.