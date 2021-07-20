Авария на химзаводе под Ровно: в городе созывают заседание комиссии ТЭБ и ЧС

Городской голова Ровно Александр Третьяк заявил о завтрашнем внеочередном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Чиновник уверяет в том, что ситуация вокруг аварии на Ривнеазоте сейчас находится под постоянным контролем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Александра Третьяка.

"В то же время призываю ривненчан не паниковать, ситуация под постоянным контролем. По состоянию на 21 час все показатели загрязнения атмосферного воздуха в областном центре находятся в пределах нормы", - отмечает чиновник.

По словам Третьяка, показатели, которые были сделаны на территории микрорайона "Юбилейный" - в 5-10 раз меньше максимально разовой концентрации.



