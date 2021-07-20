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Аварія на хімзаводі під Рівним: у місті скликають засідання комісії ТЕБ та НС

Автор: Сергій Пишкін

Міський голова Рівного Олександр Третяк заявив про завтрашнє позачергове засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Чиновник запевняє у тому, що ситуація навколо аварії на РівнеАзоті наразі перебуває під постійним контролем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Олександра Третяка.

"Водночас закликаю рівнян не панікувати, ситуація під постійним контролем. Станом на 21 годину усі показники забруднення атмосферного повітря в обласному центрі знаходяться в межах норми", - зазначає посадовець.

За словами Третяка, показники, що були зроблені на території мікрорайону "Ювілейний" - у 5-10 разів менші за максимально разову концентрацію.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про аварію на хімічному заводі під Рівне.

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Ривнеазотавария